Acontece Unimed Porto Alegre lança novo ciclo do QUALIMAIS

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Em parceria com o SEBRAE RS, a primeira etapa do projeto obteve 96% de mapeamento de fluxo de valor implementado das empresas participantes Foto: Cassius Souza Foto: Cassius Souza

A Unimed Porto Alegre e o SEBRAE RS apresentam no dia 11 de março, a partir das 8h30, na Arena uMove.me (R. Prof. Cristiano Fischer, 464), o novo ciclo do Projeto QUALIMAIS. O objetivo do evento é apresentar o escopo para a rede credenciada, tendo como público-alvo prestadores que se enquadram como micro e pequenas empresas. A atual etapa será realizada com empresas que sinalizaram interesse em continuar no projeto, além de oportunizar o ingresso de novos prestadores interessados.

Segundo o superintendente executivo da cooperativa, Glauco Chagas, a parceria possibilitou o aperfeiçoamento dos prestadores de serviços, o que reflete diretamente na melhor entrega aos clientes da Unimed. “O projeto é de muita valia, pois eleva o nível de maturidade de gestão das empresas que atuam na nossa rede credenciada PJ”, afirmou. Já para a gerente da área de Relacionamento com os Prestadores, Daniela Medeiros, “o projeto é uma das iniciativas da cooperativa que materializa a proposta do Jeito de Cuidar da Unimed”.

O primeiro ciclo do projeto obteve resultados acima do previsto. Com a participação de 25 clínicas de saúde credenciadas à Unimed Porto Alegre, o objetivo era obter 80% de processo de mapeamento de fluxo de valor ao cliente implementado e elevar em até 15% o nível de maturidade de gestão da organização. Ao final da primeira etapa, as empresas apresentaram um mapeamento de fluxo de valor implementado de 96% e uma elevação de 21% no índice de maturidade de gestão. Para a nova fase, serão construídos temas a partir de dinâmica e validação com os grupos participantes.

O momento contará com apresentação dos resultados do Projeto Qualimais 2018/2019, com depoimento de participantes, além de palestra sobre a Qualidade em Atendimento ao Cliente e divulgação do novo ciclo.

