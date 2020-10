Celebridades Anitta abre o jogo sobre relacionamentos: “Todo mês uma pessoa diferente ou toda semana”

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Anitta revelou ainda que já se decepcionou em relacionamentos

Anitta falou sobre a vida amorosa e afirmou estar solteira no momento, mas nunca sozinha. Sem assumir um relacionamento desde o fim do romance com o apresentador Gui Araújo, cantora contou se tinha tido muitos namorados.

“Muitos! Todo mês uma pessoa diferente ou toda semana [risos]”, falou em entrevista para a revista americana “Hola!”. A artista afirmou ainda que um dia vai se casar novamente. “Eu acredito no casamento. É algo que deve acontecer para mim em algum momento. Não quero passar dos 35 sem ter sido mãe”, declarou. Anitta foi casada com o empresário Thiago Magalhães por 11 meses, de outubro de 2017 a setembro de 2018, em um termo de união estável.

Segundo Anitta, ela não é exigente na hora de eleger um parceiro. “Na verdade é com qualquer pessoa que me ame e que seja bom para mim. Não me importo com as coisas, se a pessoa é do mercado (musical), se é rico, pobre… Não ligo para isso. Desde que ele me ame e seja bom para mim, está ok”, pontuou. Questionada sobre o que admira em um homem, a funkeira respondeu:

“A simpatia. O visual diz muitas coisas. Sou muito boa na leitura da pessoa. Antes eu não era, mas hoje sou mais atenta”. Anitta revelou ainda que já se decepcionou em relacionamentos. “Duas vezes foram suficientes para aprender a nunca mais passar por isso. Aprendi rápido”, garantiu.

Julgada pela quantidade de romances nos últimos anos, Anitta se posicionou a respeito da relação aberta e afirmou que gostaria de encontrar alguém que fosse mais tranquilo com relação à liberdade a dois.

“Queria isso, mas pessoas têm apego e eu não, tá bom. Gosto do boy ou girl sendo feliz com quem quiserem tenho dificuldade. Por mim, boto meu boy pra beijar outra pessoa na minha frente! Acho tudo, lindo, enriquecedor. Acho lindo ver o outro feliz e compartilhar essas coisas. Mas a pessoa finge que tá tudo bem, mas não tá. Eu falo: ‘olha, eu quero desse jeito. A gente beija e continua amigo’. Aí a pessoa aceita, diz que é livre e daqui a pouco a pessoa tá se rasgando de ciúmes e eu fui trouxa de achar”, comentou a “poderosa” recentemente.

Anitta também deixou claro que é intensa nos relacionamentos. “Quando estou muito apaixonada, deixo ser do jeito da pessoa, se eu não estiver a fim de ficar com ninguém. Mas se eu tenho vontade de ficar com outras pessoas, tenho vontade de algo mais grupal, mais aberto”, explicou a “poderosa”, revelando que fez um trisal com dois alemães: “Conheci um no Tinder e o amigo dele era muito gato! Aí falei: ‘seu amigo também é incrível. Vamos namorar nós três?’. Fomos nós três pro restaurante, namorando juntos. Povo não entendia nada [risos]. Eu abraçava um, dava mão pra um, dava mão pra outro…Eles toparam, foi tudo! Eles iam vir pro Brasil, mas veio a pandemia… A gente tem um grupo, que chama ‘the babies’ [os bebês]”.

