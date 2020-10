Celebridades Gretchen se inspira em Anitta e muda visual após lua de mel: “Amo demais a energia dela”

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

A rainha dos memes contou que teve uma inspiração mais do que especial para o novo penteado Foto: Reprodução/Instagram

Gretchen é mesmo uma “camaleoa”. A cantora, que havia deixado o cabelo com mechas azuis para seu casamento, agora tem fios loiros entre as madeixas pretas. A transformação foi feita após sua lua de mel, nesta segunda-feira (12).

A rainha dos memes contou que teve uma inspiração mais do que especial para o novo penteado. “Eu sempre me inspiro na Anitta. Eu amo demais a energia e posicionamento de vida dela. Muito parecida comigo nesse sentido”, declara.

Gretchen e o marido, Esdras de Souza, pegaram pesado na academia e dieta para curtir o casamento e a lua de mel. Em conversa com Quem, diretamente da Ilha de Marajó (PA), onde os recém-casados viveram dias de romance, a cantora contou que os dois perderam 10 quilos juntos.

“Sempre treinei, mas antes do casamento, a gente estava treinando todos os dias com o nosso personal, Paulo Cesar, em Belém. Foi ele quem preparou nosso físico. A gente precisava virar um casal fitness para entrar na roupa do casamento e curtir a lua de mel. A gente perdeu em média uns cinco quilos cada um”, explica.

