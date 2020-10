Celebridades Sandy anuncia novo EP: “Senti que tudo o que eu falasse poderia não ser suficiente”

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Cantora convocou uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (13) para fazer a revelação Foto: Divulgação Cantora convocou uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (13) para fazer a revelação. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Sandy convocou uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (13) para anunciar seu novo projeto musical, um EP chamado 10:39. O convite foi feito sem a cantora revelar do que se tratava, o que só foi contado durante o bate papo de uma hora com jornalistas. Sandy, ao lado de Junior, já havia feito esse tipo de mistério antes, em 2018, ao anunciar o retorno da dupla para a turnê comemorativa de 30 anos.

As músicas Piloto Automático, Lua cheia e Tempo estarão disponíveis à meia-noite, e os vídeos serão publicados logo pela manhã. Piloto Automático ficou conhecida com a banda Supercombo. Já Tempo é da cantora, gravada há 10 anos, e ganhou ainda mais repercussão no início da quarentena por conta do novo coronavírus com o refrão “isso vai passar”.

“Encerrei minha primeira live com essa música, e chorei. Ali eu entendi a música de uma forma diferente, com tudo o que a gente está passando. Essa música é atemporal e faz sentido nesse momento”, relembra ela.

“É com muito carinho que boto mais esse filho no mundo, assim como todos, mas esse tinha uma carga emocional diferente”, desabafa. “Idealizei o EP durante a quarentena pela necessidade de me expressar diante de tudo isso. O que está acontecendo no mundo muda nosso olhar para muita coisa. Comecei a escutar músicas como nunca antes. Senti que tudo o que eu falasse, estava correndo risco de não ser suficiente. Elas me tocaram de uma maneira diferente, e resolvi fazer essa releitura”, diz Sandy.

“Algo aconteceu aqui na pandemia, e quem está ligado agora sabe disso também. Senti que esse momento era de livre expressão. A gente está descobrindo como viver e, nesse processo de me adequar, olhar para dentro e para a minha família, quis aprofundar meus sentimentos em relação a isso. Senti a liberdade de fazer uma licença poética no meu trabalho”, afirma ela.

“Como sou muito apaixonada pelo que faço, me apego logo. No ano passado todo, fiquei envolvida no projeto Sandy e Junior, e estava ansiosa pra voltar para minha carreira solo logo. Meio amarrada de alguma forma, senti a necessidade de fazer o EP dessa maneira. Ele é o projeto do momento em que faço 10 anos de carreira, então é especial. Coloco minha alma, e só sei fazer assim. Esse projeto me representa”, conta.

“Não sabia da parte visual parecida com as da Taylor Swift. Foi uma coincidência, mas algo que eu deveria saber, já que sou uma cantora. Desculpa! Mas eu queria colocar minha equipe para gravar em área externa por questões de segurança”, afirma a artista sobre a semelhança.

“Na Lua Cheia, a gente fez o take três vezes porque o desafio era fazer plano sequência, e o sol estava batendo direto no meu olho. Nos takes em que me emocionei e chorei, não sei realmente o que bateu. Talvez foi porque nos dois anteriores eu tivesse conseguido entrar em contato com minhas emoções”, acredita.

