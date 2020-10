Celebridades Britney Spears deixa fãs preocupados novamente com posts misteriosos

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Britney Spears voltou a preocupar seus fãs no Instagram, nesta terça-feira (13). Após seguidores da cantora pedirem para ela usar vermelho caso esteja precisando de ajuda, a artista fez duas publicações com a cor hoje.

“Vermelho em breve”, anunciou ela em um post com a imagem de uma rosa vermelha. “Um gostinho de vermelho!!!! Obs: A primeira foto é a original!!!”, escreveu Britney em uma sequência do mesmo clique, em que ela aparece com um top vermelho.

Esta não é a primeira vez que Brit deixa mistério sobre sua saúde mental no ar. Muitas pessoas acreditam que ela estaria totalmente debilitada durante a pandemia e seu pai, Jamie Spears, esteja a controlando demais. Ele foi acusado até de tomar o celular da artista, que sofre de bipolaridade e já esteve internada em uma clínica psiquiátrica em 2007. O movimento #FreeBritney (Britney livre) foi um dos assuntos mais comentados no mundo.

Britney Spears foi comparada, por seu próprio advogado, a um paciente em coma por supostamente não ter capacidade para assinar uma declaração juramentada, no longo processo sobre a tutela e conservadoria de sua fortuna, estimada em R$ 1,1 bilhão (US$ 200 milhões). De acordo com o TMZ, Sam Ingham fez a analogia em uma nova audiência do caso.

Segundo o site, o juiz do processo começou a fazer perguntas sobre Britney querer um co-conservador de sua propriedade, para trabalhar ao lado do pai da estrela. Ele perguntou então a Sam se Britney assinaria uma declaração para que houvesse um relato em primeira mão de como ela se sente em relação à conservadoria.

