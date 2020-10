Celebridades Ivete Sangalo faz planos para Carnaval 2021: “Venho pintada, sem figurino”

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Cantora fala sobre o adiamento das datas da folia e a necessidade de condições de segurança e higiene sanitária Foto: Reprodução/Instagram Cantora fala sobre o adiamento das datas da folia e a necessidade de condições de segurança e higiene sanitária. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo, de 48 anos de idade, está cautelosa para o Carnaval 2021. “Eu acho que a gente vai ter que respirar fundo, guardar essa energia que a gente tá, que tá virando uma bola… E aí, mermã, quando tiver esse Carnaval, pelo amor de Deus, eu venho pintada, sem figurino pra apertar meu corpo, eu vou ficar livre”, brinca cantora.

Com o adiamento da folia para julho por conta da pandemia do coronavírus, a cantora mantém a postura otimista. “Nossa sorte é que esse reino é polimonárquico, nós temos muitas rainhas e muitos reis, o que gera um cuidado ainda maior com a nossa festa, com o nosso reino. Esse reino é importantíssimo pra nós. Mas, acima de tudo, quem povoa o nosso reino… Esses são prioridade. Então, eu acho que é um consenso, embora estejamos tristes e o trabalho está sendo postergado, porque é uma crise sem dúvida nenhuma. Nós temos consciência do tamanho que é a responsabilidade de você abrir uma exceção para a festa que mais aglomera. Eu acho que seria incoerente com a ideia do coletivo artístico, os últimos pleitos que a gente tem feito para as pessoas ficarem em suas casas”, ressalta.

“Seria muito antagônico a gente falar ‘vá pra rua’ porque é conveniente, porque é a festa em que eu vou estar brilhando. Na dos outros, você não brilha, mas aqui eu quero brilhar. Não acho isso. Eu acho que existem pessoas que têm capacidade de discernimento e também compreensão dos fatos que podem reger isso e nos acenar quando é possível que isso aconteça com a segurança de todos, inclusive de nós mesmos. Mas, acima de tudo, do público. Porque eu posso estar cercada de condições de segurança, de higiene sanitária, mas o público talvez não. Então isso não é justo.”

Música do Carnaval

“Ano passado a gente compôs “O Mundo Vai”, que é uma música muito gostosa, que eu assumo como uma das minhas favoritas. O Carnaval não pode sentir que houve um desgarre. Então, a gente vai fazendo a música do Carnaval. E, mesmo que ele não exista como festa, ele existe como sentimento. Acho que enlouqueço se eu não fizer uma música pro Carnaval ali em janeiro, fevereiro. Nem que seja pra pular sozinha na sala, dizer ‘Êêêê, tira o pé do chão’. Eu vou fazer.”

