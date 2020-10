Magazine John Travolta emociona os fãs com uma homenagem à mulher no dia em que ela faria aniversário

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Kelly Preston e John Travolta em 1991. (Foto: Reprodução/Instagram)

John Travolta deixou fãs emocionados ao fazer uma homenagem para a sua esposa, Kelly Preston, no seu Instagram. A atriz, que faleceu em julho, completaria 58 anos nesta terça-feira (13).

O astro de ‘Pulp Fiction – Tempo de Violência’ (1994) e ‘Grease: Nos Tempos da Brilhantina’ (1978) compartilhou uma foto do seu casamento com Preston ao lado de uma imagem dos seus pais, Salvatore Travolta e Helen Cecilia, quando noivos. Na legenda, ele escreveu: “Feliz aniversário, querida! Achei esta foto do casamento da minha mãe e do meu pai. Foi legal ver a nossa ao lado da deles. Com todo o meu amor, John”.

No campo de comentários da publicação, seguidores de Travolta enviaram mensagens de carinho. “Feliz aniversário no céu, Kelly. Envio amor a todos que estão sentindo sua falta na Terra hoje”, disse uma fã, enquanto outra pessoa comentou: “Que lindo! Espero que este dia seja repleto de memórias bonitas”.

Uma seguidora ainda apontou ao ator: “[Preston] é seu anjo. Um dia vocês estarão juntos de novo. Todos sentimos falta dela! Feliz aniversário”. Outra fã, por sua vez, escreveu: “John, meus pensamentos hoje estão com você e com seus filhos enquanto vocês celebram e honram a vida da Kelly. Ela era um verdadeiro ponto de luz, força, gentileza e bondade. Envio luz. Lembre-se dos momentos felizes, do sorriso lindo dela, da vida e da família dela. Uma pessoa, uma mãe, uma esposa e uma atriz incrível”.

Kelly Preston faleceu em 12 de julho, após uma batalha de dois anos contra um câncer de mama. John Travolta deu a notícia no seu Instagram no dia seguinte. “Ela lutou com coragem e com o amor e o apoio de muitos”, escreveu.

Preston e Travolta se casaram em 1991, e tiveram três filhos: Ella Bleu, de 20 anos; Benjamin, de 10, e Jett, que faleceu aos 16 anos em 2009, após ter uma crise epiléptica.

