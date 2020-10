Magazine Gracyanne Barbosa comeu mais de 8 mil ovos durante a quarentena

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Gracyanne teria consumido algo em torno de 8.400 ovos no período de isolamento social. (Foto: Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa revelou que sua dieta durante a quarentena teve um alimento indispensável: ovos. A modelo fitness falou sobre sua alimentação em um bate papo pela web com Otaviano Costa.

No meio da conversa, que contou com a presença do marido de Gracyanne, o cantor Belo, o apresentador diz ter feito as contas e que ela teria consumido algo em torno de 8.400 ovos no período de isolamento social. No ano passado, Belo contou que a amada come aproximadamente 30 ovos por dia.

A musa fitness se surpreendeu com o número: “Será que foi tudo isso?”, disse ela. Belo, logo respondeu: “Acho que foi isso mesmo”. Em 2018, Gracyanne revelou que chegou a estocar 600 ovos durante a greve dos caminhoneiros. “Imagina ficar sem ovo? Ninguém ia me aguentar. Comprei barato porque, no dia que começou a greve, resolvi estocar. Paguei o preço que já estava pagando: 300 ovos, pelo preço de 90 reais. Então comprei 600 ovos”, contou na época.

Clique sexy

Gracyanne deixou seus seguidores enlouquecidos após compartilhar um clique sexy e sensual. A musa fitness postou uma foto no Instagram em que apareceu usando um biquíni fio dental, que deixou à mostra sua ótima forma física.

“Fazia tempo que não posto um “sundaybumday”. Dá tempo ainda???”, escreveu ela na legenda do post.

A mulher do cantor Belo foi bombardeada com elogios como: “Sempre temos tempo para apreciar a bunda mais bela do Instagram”, escreveu uma fã. “Gostosa”, comentou outro.

