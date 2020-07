Celebridades Anitta admite “raiva” do namorado, Gui Araújo, após revelação amorosa

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Em vídeo compartilhado por ele no Instagram Stories, a cantora revelou ter ficado com raiva ao descobrir uma curiosidade sobre sua vida amorosa no passado. Foto: Reprodução/Instagram

Anitta e o namorado, Gui Araújo, protagonizam vídeos engraçados juntos no Tik Tok. No entanto, um vídeo do apresentador sozinho na rede social que virou febre entre os famosos na quarentena rendeu uma “DR” entre os dois.

Em vídeo compartilhado por ele no Instagram Stories, a cantora revelou ter ficado com raiva ao descobrir uma curiosidade sobre sua vida amorosa no passado. “Sabe o que o Tik Tok mostrou para mim hoje, aleatório… Acho que era querendo me dar um aviso. Aquele jogo seu lá de ‘Eu Nunca’. Aí quando falou assim ‘Já namorou duas de uma vez?'”, contou a carioca.

Em seguida, ela destacou sua reação. “Eu fiquei p***, falei assim: ‘O Tik Tok aleatoriamente me mostrou isso… Deve ser um aviso de Deus”, disse a artista, em tom irônico. Anitta explicou que, por conta do post do namorado, teve dificuldade de conversar com ele: “Eu fiquei com muita raiva, não consegui tirar de mim. Acordei e não quis falar com você”. Filmada pelo namorado, a intérprete de “Desce Pro Play”, cuja entrada no mercado musical norte-americano deve acontecer este ano, ainda cogitou: “Será que ele tá fazendo isso agora e falou no ‘Eu nunca, eu já”.

No mesmo vídeo, Anitta apareceu cuidando da pele do namorado. “O que você tá fazendo aí? Tatuagem?”, quis saber Gui. “Tirando uns cravinhos, mas não tem mais nenhum”, garantiu a cantora.

