Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

O casal estava dividindo o mesmo teto desde o início da pandemia do novo coronavírus Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Emocionada durante uma live no Instagram a atriz Mariana Xavier anunciou que não irá mais morar com o namorado, Diego Braga. O casal estava dividindo o mesmo teto desde o início da pandemia do novo coronavírus. Mariana e Diego resolveram viver cada um em seu lar para melhorar a relação, segundo a própria atriz.

“Foi um test-drive de casamento super bem-sucedido. A partir desta semana, estou encontrando um cantinho para morar. É a realização de um grande sonho meu. As pessoas podem confundir isso com não bem-sucedido. Não tem qualquer cabimento nesse caso. Na verdade, mostra o amadurecimento de um casal que percebe que, para ir ainda mais longe como casal, é fundamental que os sonhos individuais continuem se realizando”, afirmou.

“Quando a gente fala que está passando por muitas emoções… Olha o momento choro. É porque óbvio que dá medo, que dá saudade. Foram meses muito intensos. Mas eu estou muito feliz. De saber que isso é tão importante, que eu estou podendo ajudar a viabilizar isso. Estou revivendo através dele as minhas conquistas também. O que será que vai sair na imprensa? Mariana chora ao anunciar separação do namorado?”, questionou a atriz.

