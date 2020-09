Celebridades Anitta anuncia lançamento de novo videoclipe

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Anitta botou fogo na timeline com maiô neon. Foto: Reprodução/Instagram Anitta botou fogo na timeline com maiô neon. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta botou fogo na timeline do Instagram na tarde de sexta-feira (11) ao posar usando um maiô neon verde cavadíssimo de uma alça. A cantora posou de costas, usando um chapelão super colorido e caprichando no carão. Com uma peça bem justinha, a carioca deixou uma marquinha de biquíni em evidência. Na legenda da postagem, mais motivos para os fãs comemorarem, a cantora anunciou para o dia 18 de setembro o lançamento da data de estreia do videoclipe do single “Me gusta”.

Além de comemorações pelo anúncio, os “Anitters” também usaram o espaço para exaltar a beleza da poderosa. “Humilha as amigas, né”, disparou Rita Cadillac. “A metade dessa raba já salva o planeta!”, brincou um seguidor. “A rainha da América do Sul”, disse um terceiro.

Recentemente, Anitta também deu o que falar ao compartilhar alguns registros de suas férias na Espanha. Na ocasião, a cantora fez alguns cliques de biquíni enquanto renovava o bronzeado.

