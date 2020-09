Magazine Vanusa é transferida para a UTI após quadro de problemas respiratórios

Vanusa, de 72 anos, sofre de Alzheimer, e no momento está respirando com suporte de oxigênio. (Foto: Divulgação)

A cantora Vanusa, de 72 anos, foi transferida para a UTI na manhã deste sábado (12), no Complexo Hospital dos Servidores, na cidade de Santos, em São Paulo, como medida de segurança, informou um boletim emitido pela assessoria do hospital.

A decisão foi tomada diante de um quadro de pressão arterial baixa e saturação baixa de oxigênio apresentado pela artista, que deu entrada no local no início da semana com problemas respiratórios. “Ela está com suporte de oxigênio (não entubada) e sendo monitorada na UTI, que tem mais recursos caso haja alguma necessidade”, informou o comunicado.

Nas redes sociais, Rafael Vannucci, filho de Vanusa, pediu orações para a mãe. “Peço que vocês continuem com orações e com todo carinho que tem mandado para minha mãe, muito obrigado por tudo!”, escreveu o cantor, compartilhando o mesmo comunicado emitido para a imprensa.

A Quem conversou com Rafael que havia tranquilizado todos sobre o estado de saúde da cantora, na quinta-feira (10). “Graças a Deus, ela teve uma melhora significativa, não está respirando com a ajuda de aparelhos e nada. Ela está tomando os antinflamatórios para a pneumonia, lúcida e vem melhorando a cada dia com a ajuda dos antibióticos. Se tudo correr bem, ela terá alta em breve. Está tudo bem com ela. Obrigado pelo apoio de todos”, afirmou.

Vanusa sofre de Alzheimer, segundo uma de suas filhas, Aretha Marcos, da união com o cantor Antonio Marcos. “Minha mãe está com Alzheimer, que é uma doença degenerativa”, disse ela em uma entrevista ao Domingo Espetacular no começo de agosto deste ano.

A cantora, que enfrentou problemas de dependência química e depressão, já foi internada outras vezes. Em fevereiro de 2019, Rafael, de seu casamento com Augusto César Vanucci, contou que ela estava há nove meses em uma clínica de reabilitação. Além de Aretha, ela é mãe de Amanda, também da união com Antonio Marcos.

