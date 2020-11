Magazine Anitta aparece “careca” em bastidores

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

Cantora apareceu com make na cabeça que a deixou com aparência bem diferente Foto: Reprodução/Instagram Cantora apareceu com make na cabeça que a deixou com aparência bem diferente. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta apareceu bem diferente ao surgir com peruca e maquiagem que a deixou “careca”. Os registros de bastidores foram divulgados pelo fotógrafo André Nicolau, na noite de sexta-feira (27), em seu Instagram Stories.

O novo “visual” faz parte de um desafio, #MostraASuaCareca, também divulgado pela influencer Blogueirinha para que pessoas carecas se empoderem e tenham orgulho do seu visual. Blogueirinha tirou a peruca e usou uma toca nude na cabeça, incentivando internautas para mandarem registros das suas cabeças com pouco ou nenhum cabelo.

Careca para ritual?

No início do mês, Anitta negou os boatos de que teria ficado careca por causa de um ritual. Tudo começou depois que o jornalista Gabriel Perline, editor do site Notícias da TV, insinuou, em seu Twitter, que uma cantora ‘poderosa’ teria raspado o cabelo por motivos religiosos. Mesmo sem citar nomes, muitos acreditaram ser uma indireta para Anitta.

