Anitta baba por nova foto de Maluma: "Gostoso"

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Cantores chegaram a ter affair quando gravaram parceria em 2016

Anitta não resistiu deixar uma cantada na nova foto postada pelo cantor colombiano Maluma. Poucos minutos depois de ele fazer a postagem em seu Instagram, ela deixou o comentário:

“Seu gostoso, seu gostoso…. gos-to-so, gos-to-so”, citando a letra do funk Rebola e Joga do Mc Juninho FSF com Mc Ká de Paris, Dj Lula e DJ Novinho do Jaca.

Anitta e Maluma já chegaram a ficar no passado. Eles se conheceram em 2016 quando fizeram uma parceria na música Sim ou Não, com direito a clipe cheio de cenas quentes.

Durante uma entrevista no início de 2020, a brasileira confirmou que eles chegaram a ficar, além de mencionar outros nomes que já beijou como Niall Horan, ex-integrante do One Direction, e Neymar.

