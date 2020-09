Magazine Nicole Poturalski, namorada de Brad Pitt, faz estreia em semana de moda ao lado de Irina Shayk

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Nicole Poturalski (esq) e Irina Shayk. (Foto: Reprodução)

Nicole Poturalski está chegando à alta moda. A modelo alemã, apontada como namorada de Brad Pitt, foi escalada para participar de um dos desfiles da semana de moda de Milão e dividiu a passarela com ninguém mais ninguém menos que a supermodelo Irina Shayk.

“Obrigada, Hugo Boss, ainda sonhando com esse show perfeito”, escreveu a modelo sobre a apresentação no último fim de semana.

No Instagram da modelo, houve quem a achasse parecida com a colega russa. “Por alguns segundo achei que fosse Irina. Parecem duas gotas de água.” “Você é uma versão mais bonita da Irina”, disse outro seguidor.

Indireta

Nicole Poturalski, deu o que falar nas redes sociais. Recentemente, a modelo fez uma publicação em que destacou que “pessoas felizes não odeiam”. Para os fãs, o comentário foi uma indireta à atriz Angelina Jolie, ex-esposa de Brad Pitt.

Jolie e Pitt já são tidos como separados, mas o processo de divórcio entre eles na verdade ainda está em andamento.

A reação de Brad Pitt

De acordo com a Us Weekly, Brad Pitt não se importou tanto com a possível indireta da nova namorada a Angelina Jolie. O ator não quer se envolver em nenhum novo “drama”. “Ele não ficou zangado ou chateado com a observação feita por Nicole”, revelou uma fonte ao site.

“Foi uma surpresa para Brad ter se tornado o motivo de tanta discussão. Neste momento da vida, ele simplesmente está contente por ter encontrado alguém que o faz se sentir querido e amado.”

Um fato curioso sobre Nicole Poturalski é que ela supostamente já é casada com o empresário Roland Mary. No entanto, ambos teriam um “relacionamento aberto”. O namoro da modelo com Brad Pitt não é um problema para Mary.

