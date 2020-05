Celebridades Anitta brinca sobre relação com Gui Araujo e vida íntima: “Arrumei um namorado”

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A funkeira ironizou as especulações sobre a suposta mudança de status Foto: Divulgação A funkeira ironizou as especulações sobre a suposta mudança de status. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Anitta comentou sobre a relação com Gui Araujo durante programa na TV. A cantora estreou, na quinta-feira (14), em novo programa do Multishow, transmitido diretamente de mansão no Rio de Janeiro.

Tendo recebido presenças ilustres como Katy Perry e Maluma, a cantora falou sobre o romance no “Anitta Dentro da Casinha”. A funkeira ironizou as especulações sobre a suposta mudança de status. “Estou muito feliz com esse título que o Multishow acabou de te dar de meu namorado”, brincou a artista ao vivo.

Enquanto apresentava, Anitta recebeu um guia do Multishow para auxiliá-la durante a gravação. Uma mensagem, no entanto, intrigou a cantora: no cartão estava escrito que a artista tinha um namorado.

“Eu arrumei um namorado, cara! Se é namorado ou se não é, não sei, mas está escrito aqui. Eu li e joguei a responsabilidade. Ele é que se vire com ela. Ele que lute. Agora virou porque estava aqui no roteiro”, brincou a cantora e, assistindo o programa, Gui Araujo comentou: “Ah é, né? Bom saber! Jogou no ao vivo. Então, é isso”.

Anitta explicou ainda o motivo de Gui Araujo ter se mudado para a casa da cantora durante a quarentena social em razão do coronavírus. “O Gui veio aqui apenas para fazer a faxina. Depois, coloquei ele também para operar a câmera e montar móveis para fazer o cenário…”, listou a artista.

Anitta ainda fez uma brincadeira durante o programa com relação a sua vida íntima com Gui Araujo. “Sexo a gente se vira sozinha mesmo. Ele [Gui Araujo] veio aqui só para fazer a faxina e cuidar do cachorro. É para isso que ele existe. Muito obrigada”, avisou a artista. Ao ver o comentário sobre relação íntima, o apresentador desmentiu: “E! Que negócio é esse? Que isso? Mentira!”.

Apesar de estar na casa, Anitta explicou o motivo de Gui Araujo não aparecer na frente das câmeras. De acordo com a cantora, o apresentadora não poderia participar do programa “Anitta Dentro da Casinha” por ser contratado pela emissora concorrente do Multishow, a MTV.

“Ele foi barrado de aparecer, não pode por causa da concorrência. O Brasil hoje em dia, já viu, né? A crise…”, brincou. Em publicação no Instagram, o participante do “De Férias com o Ex Brasil” exibiu uma foto da musa e acompanhou a estreia: “Muito gatinha essa apresentadora da concorrência, hein!”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades