Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Anitta abriu a sua casa no Rio de Janeiro e falou sobre a rotina na quarentena, medida essencial para conter a disseminação do coronavírus no Brasil. A cantora continua trabalhando e atualizando os fãs com suas histórias – sejam elas pessoais ou profissionais.

Em vídeo para a “Vogue Americana”, a artista mostrou onde tem apresentado o seu programa de TV e promovido os singles. “Aqui é o terceiro piso da minha casa. Eu usava antes para fazer os ensaios e agora mudamos bastante aqui: tem um palco e o cenário do meu programa. A parte que eu passo mais tempo da minha casa é essa aqui. Aproveitamos para usar o cenário para todas as lives e entrevistas. Aqui é o local de trabalho e quando eu desço é o lugar de viver e não pensar nisso”, disse.

Na sequência, Anitta revelou que pratos gosta de cozinhar e o que faz para se cuidar da saúde durante o isolamento social. “Aqui é minha cozinha. Vocês estão cansados de ver minha casa inteira, né, porque é uma exposição que eu faço no meu Instagram. A gente coloca a comida na dispensa. Eu amo cozinha, mas odeio lavar a louça. Nós decidimos que aqui eu tenho a tarefa de fazer a comida e as pessoas lavam a louça. Todo dia como milho porque sou viciada. Tento manter uma dieta vegana, mas no fim da tarde acabo com a minha própria raça e começo a comer o que dá na cabeça. Então, estou nesse dilema: vou comendo de tudo, porém, estou malhando todos os dias”, afirmou.

Anitta apresentou também a área onde costuma treinar: “Venho durante o dia e às vezes a noite. Depende de como foi o meu dia. Faço luta com meu amigo Bob (boneco). Ali eram os banheiros das festas, agora não tem mais necessidade. Também tem a churrasqueira, lugar para fazer pizza a lenha e um bar. Só que agora com quatro pessoas na casa não estamos tendo essa necessidade. Vontade temos, mas não estamos executando. É aqui que tento manter meu corpo enquanto como tanto nessa quarentena. Tem corda, tem pesinho, caneleira e a gente vai treinando todo dia”.

Por fim, Anitta detalhou os cuidados de beleza. “Agora do closet vamos direto para o banheiro. Não estou me maquiando. Estou falando com vocês de cara limpa. Só passo maquiagem quando tem muita coisa para fazer. Depois do banho, deixo o meu cabelo secar natural. Que ele seja feliz. Estou dando um respiro para o meu cabelo e pele porque estou sempre sacrificando na rotina de trabalho”, explicou.

