Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Em seu perfil no Twitter, a atriz Fernanda Paes Leme tranquilizou seus fãs e seguidores na última sexta-feira (10) após passar por uma cirurgia em que retirou pedras na vesícula.

“Tirei a vesícula. Hoje voltei pra casa da mami. Sigo o pós operatório de dieta sem gordura. Foi tudo bem…e estou quietinha de repouso. Podem me entreter”, escreveu ela na publicação.

E continuou: “Estou com um book de fotos da mesma pose. Essa já to em casa, mas tem várias no hospital. Alguém me perguntava como eu tava e eu respondia com uma foto fazendo [hang loose com a mão]”. A artista recebeu dos internautas mensagens positivas e de boa recuperação.

