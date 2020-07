Magazine Meghan Markle se preocupa com falta de amigos de Archie por causa da sua fama

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

A atriz ainda teme que o filho tenha dificuldade de socialização e se sinta solitário. (Foto: Reprodução)

A atriz Meghan Markle está preocupada com a falta de amigos para o filho Archie (1 ano), fruto de seu relacionamento com o marido, o Príncipe Harry. Os temores da ex-estrela da série ‘Suits’ em relação à falta de amizade do filho por causa da fama de sua família vieram à público por meio do depoimento de uma amiga de Markle ao jornal inglês Daily Mail.

A fonte disse que Markle teme que o filho tenha dificuldades de socialização com o passar dos anos e se sinta solitário pelo isolamento decorrente da fama. O contato explicou que os temores da atriz cresceram durante o período de isolamento social da família por causa da pandemia do novo coronavírus.

“A Meghan sabe que o Archie precisa desenvolver habilidades sociais e emocionais estando em meio a outras crianças, coisas que ele não conseguirá vivendo apenas com adultos”, disse o contato do jornal. “Ela queria estar em um grupo de mães e filhos que se encontrasse umas duas vezes por semana, o que permitiria que ele se desenvolvesse e fizesse amigos”.

“Ela ia amar fazer parte de uma comunidade, mas sabe que isso é impossível, mesmo que não houvesse pandemia, por causa de quem ela é. Ela sabe que é famosa demais para fazer coisas normais”, relatou. “Ela tem conversado com pessoas pela internet, mas não é a mesma coisa que pessoalmente”.

Markle, Harry e o filho estão vivendo em Los Angeles desde o início de abril, quando foi oficializada a saída deles da Família Real Britânica em seguida à renúncia dos dois em janeiro de 2020. Eles estão alugando a mansão do ator e diretor Tyler Perry, amigo pessoal da atriz, pagando cerca de 1,4 milhão de reais de mensalidade.

