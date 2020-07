A atriz Jennifer Aniston topou o convite da cantora Katy Perry e do ator Orlando Bloom para ser a madrinha da filha dos dois. A informação foi revelado pelo jornal Daily Mirror. A expectativa é que o parto de Perry ocorra já nas próximas semanas.

Fontes próximas a Perry e Bloom revelaram ao diário britânico que Aniston sempre foi a primeira opção do casal em uma lista montada por ambos para definir a madrinha da filha. O contato relata que a cantora foi às lágrimas após a amiga aceitar o convite.

“A Katy e a Jen são muito amigas e durante a quarentena elas fizeram algumas caminhadas juntas e se aproximaram ainda mais”, disse a fonte. “A Katy ficou muito emocionada e chorou quando a Jennifer topou o convite”.

Aniston já é madrinha de Coco Arquette, filha de 16 anos da amiga e ex-colega de ‘Friends’ Courteney Cox com o ator David Arquette.

Perry revelou recentemente que decidiu batizar a filha de Ann Pearl, mesmo nome de sua avó já falecida. Enquanto essa será a primeira filha da cantora, o bebê será a segunda criança de Orlando Bloom, pai de um menino de 9 anos de seu casamento com a modelo Miranda Kerr.

Bloom e Perry tinham planos de se casar ainda no primeiro semestre de 2020, no Japão, mas adiaram a cerimônia por conta do início da pandemia do novo coronavírus. Eles ainda não revelaram a nova data do casamento.