Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

O filho de 21 anos do ex-jogador de futebol David Beckham com a ex-Spice Girl Victoria Beckham pagou US$ 200 mil, o equivalente hoje a mais de R$ 1,06 milhão de reais, pelo anel de noivado dado por ele para a futura esposa, a atriz e modelo Nicola Peltz. O valor do anel foi revelado pelo jornal britânico Daily Mirror.

A publicação explica que a peça tem entre 4,5 e 5 quilates, sendo composta por um único diamante de esmeralda.

O noivado do jovem fotógrafo Brooklyn Beckham (21 anos) com Peltz (25 anos), veio à público por meio das contas dos dois no Instagram e foi celebrado pelos pais das duas celebridades.

“Há duas semanas eu pedi a minha alma gêmea em casamento e ela disse sim”, escreveu Brooklyn na legenda do registro em que revelou o noivado. A imagem mostra ele e Nicola se beijando, com ela expondo a aliança na mão presente no rosto do futuro marido. “Eu sou o homem mais sortudo do mundo. Eu prometo ser o melhor marido e o melhor papai um dia. Eu te amo, baby”, finalizou o rapaz. Depois a atriz compartilhou a imagem em seu Instagram, creditando o registro à irmã de nove anos de Brooklyn, Harper: “Você fez de mim a garota mais sortuda do mundo. Não posso esperar para passar o resto da vida ao seu lado. O seu amor é o presente mais precioso. Eu te amo muito, baby, e obrigada pela foto, Harper”. Namorados desde o final de 2019, Brooklyn e Nicola estariam planejando duas festas de casamento, uma no Reino Unido, com amigos e familiares por parte do noivo, e outro na Flórida, onde vive a família de Nicola. Vale lembrar que os pais do fotógrafo têm uma fortuna conjunta estimada em £ 335, mais de 2,2 bilhões de reais. Tanto Victoria quanto David compartilharam a foto do filho em suas respectivas contas no Instagram celebrando o noivado recém-anunciado. A ex-Spice Girl escreveu na legenda: “A notícia MAIS empolgante!! Nós não poderíamos ficar mais felizes com o noivado do Brooklyn Beckham com a Nicola Peltz! Desejando a eles muito amor e uma vida de felicidade. Nós amamos muito vocês”. A atriz respondeu nos comentários: “Eu te amo muito, Victoria. Sou a garota mais sortuda”. Já o ex-atleta do Manchester United, do Real Madrid e da seleção inglesa escreveu na legenda da foto: “Parabéns a essas duas pessoas lindas. Estamos muito felizes por vocês pelo começo dessa jornada empolgante juntos”.

