Celebridades Anitta critica valor alto do dólar nas redes sociais: “Mas não ia cair?”

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

A cantora compartilhou uma charge que mostra a moeda no hospital, tomando soro, mesmo com a enfermeira dizendo que “ele já teve alta” Foto: Reprodução/Instagram A cantora compartilhou uma charge que mostra a moeda no hospital, tomando soro, mesmo com a enfermeira dizendo que “ele já teve alta”. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta usou as redes sociais na quinta-feira (05) para fazer uma crítica ao governo, especialmente ao preço alto do dólar. A cantora compartilhou uma charge que mostra a moeda no hospital, tomando soro, mesmo com a enfermeira dizendo que “ele já teve alta”.

Além da charge, Anitta escreveu no post: “Ué, mas não ia cair?”. Nesta semana, o dólar comercial emendou o 12º dia de alta, sendo cotado a R$ 4,651 na venda.

