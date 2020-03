Dicas de O Sul Semana da Mulher no Teatro de Arena começa domingo

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

O espetáculo Batalha das Monstras está marcado para quinta-feira, dia 12. Foto: Suzane Cardoso/Divulgação Sedac O espetáculo Batalha das Monstras está marcado para quinta-feira, dia 12. (Foto: Suzane Cardoso/Divulgação Sedac) Foto: Suzane Cardoso/Divulgação Sedac

O Teatro de Arena (av. Borges de Medeiros, 835 – Escadaria do Viaduto), palco de resistência da capital gaúcha desde a sua criação (1967), amplia o debate sobre direitos femininos e o papel das mulheres na arte, a partir do próximo domingo (8), Dia Internacional da Mulher. A agenda integra a 3ª edição da Semana da Mulher.

Desde 2017, o Arena promove programação especial em março com o objetivo de valorizar a produção artística feminina. Debates e oficinas marcaram as edições anteriores, que reuniu cerca de duas mil pessoas, participando diretamente das atividades. Em 2020, serão mais de 30 artistas solo, grupos e coletivos unidos na programação dedicada às mulheres.

Confira a programação

8 de março

15h: Pretambor, 50 Tons de Pretas, Cartas para nós, Coletivo Inanna, Dessa Ferreira, Luana Weinmann e Paula Pazos, Grupo Samba Delas

Bancas expositoras de artesanatos e alimentação.

20h: Cine Escadaria

Gratuito

9 de março (segunda-feira)

15h30: Oficina Ngoma, com Dessa Ferreira e Gutcha Ramil

Gratuito

17h: Intervenção – Cartas para nós

Gratuito

20h: Apresentações – Alessandra Bier e Cia De Mulheres

Roda de conversa mediada por Stella Bento

Ingressos: R$ 10

10 de março (terça-feira)

20h: Apresentações – Blanca Queiroga, Regional de Choro & Samba, Valéria Barcellos, Mulheres Do Samba SUL e Tributo Elis Regina – Camila Lopez e O Arrastão.

Roda de Conversa mediada por Isabel Nogueira

Ingressos: R$ 10

11 de março (quarta-feira)

20h: Apresentações –Lu Paludo, Gabriela Policarpoo, Syl Rodrigues, Francine Lemos, Kynaê Primon, Laura Santos, Grupo Laço, Luisa Nicolao, Omnirá, Luana e Paula e Coletivo Burlesco.

Roda de conversa mediada por Monica Dantas.

Ingressos: R$ 10

12 de março (quinta-feira)

14h: Oficina ELA com Kalisy Cabeda

20h: Apresentações – Coletivo Escritoras Negras, TodaVia Cênica e Grupo ATritO e Batalhas das Monstras

Roda de conversa mediada por Patrícia Langlóis

Ingressos: R$ 10

13 de março (sexta-feira) – Noite das Bruxas

20h: Apresentações: As Cirrrcas, As Theodoras: coletivo de palhaças e Cabarezin das Palhaças.

Roda de conversa mediada por Ana Fuchs

Ingressos: R$ 10

14 de março (sábado)

9h às 17h: Oficinas

> Malabares, com As Cirrrcas

> Jazz Funk, com Gabriela Policarpo

> Criação musical, com Mimo e Batalha das Monstras

> Dança Burlesca, com Coletivo Burlesco

> Dança de Salão, com Luana e Paula

Gratuito

16h: Mesa Mulheres nas artes visuais e audiovisuais – Coletivo Las Dos, Caroline Schimidt e Andressa Cantergiani

Gratuito

18h: Festival Eva Diva

Ingressos: R$ 10 a R$ 30

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul

Deixe seu comentário