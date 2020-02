Celebridades Anitta é homenageada no Mês da História Negra por plataforma de música

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Nos comentários, fãs questionaram a presença da cantora brasileira entre os homenageados Foto: Divulgação Nos comentários, fãs questionaram a presença da cantora brasileira entre os homenageados. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Anitta foi adicionada em um vídeo do Tidal sobre o Mês da História Negra. No Twitter, o perfil da plataforma de música compartilhou uma arte com playlists de artistas negros de todo o mundo para “celebrar não apenas os ícones históricos que abriram caminho, mas a nova geração que está impactando o mundo atualmente”.

Não demorou muito para internautas questionarem a presença de Anitta entre os homenageados. “Anitta não é negra”, respondeu uma seguidora. “Meu Deus Jay-Z, apaga isso, a Anitta é branca”, declarou outro, brincando com o rapper que é dono do Tidal.

O vídeo foi apagado cerca de 20 minutos de sua postagem quando contava com cerca de 60 comentários falando sobre Anitta.

