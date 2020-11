Celebridades Anitta e Rodrigo Constantino batem boca na internet: “Alívio de não ter o seu respeito”

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Constantino rebateu a cantora após ter sido criticado por ela nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A noite foi agitada no Twitter de Anitta. A cantora entrou em um embate com Rodrigo Constantino, escritor e ex-comentarista da Jovem Pan que foi demitido ontem após ser acusado de fazer apologia ao estupro.

Constantino rebateu a cantora após ter sido criticado por ela nas redes sociais. “Olha, não te respeito como ‘pensadora’ nem como mulher, e todo meu esforço ao educar a minha filha é justamente para ela ser o seu oposto. Tenho tido muito sucesso”, escreveu Constantino, que afirmou que castigaria a sua filha caso ela fosse estuprada.

A cantora então rebateu as críticas do comentarista e recusou qualquer respeito por parte dele. “Que alívio saber que não tenho seu respeito. Se você me admirasse eu precisaria rever todos os meus conceitos e ver onde errei. Torço muito pra que sua filha seja realmente como você acha que ela é, e que seja por vontade própria”, escreveu.

