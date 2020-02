Celebridades Anitta estaria vivendo romance com filho de poderoso chefão do carnaval do Rio, diz colunista

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

Cantora estaria se relacionando com Gabriel David, filho de Anísio Abrahão David, presidente da Beija-Flor Foto: Reprodução/Instagram Cantora estaria se relacionando com Gabriel David, filho de Anísio Abrahão David, presidente da Beija-Flor Fotos: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Anitta estaria vivendo um novo romance. Desta vez, a artista estaria se relacionando com Gabriel David, filho de Anísio Abrahão David, presidente da Beija-Flor e uma das figuras mais importantes do carnaval carioca, de acordo com informações do colunista Leo Dias.

Segundo a reportagem, Gabriel não nega o romance, mas pede: “Respondo o que você quiser sobre carnaval, trabalho e qualquer coisa que envolva isso. Mas vida pessoal não.” Já a assessoria de Anitta, não respondeu quando questionada sobre o novo casal.

Aos 22 anos, Gabriel David é um dos nomes mais importantes do carnaval, tendo participação na LIESA (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), dirigindo a Beija-Flor, e sendo sócio do badalado “Nosso Camarote”, espaço vip queridinho dos famosos.

