Sem maquiagem, Isis Valverde exibe beleza natural em selfie

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

Atriz publicou uma selfie no Instagram onde aparece de cara limpa Foto: Reprodução/Instagram Atriz publicou uma selfie no Instagram onde aparece de cara limpa Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Isis Valverde mostrou que é linda com e sem maquiagem. Nesta terça-feira (11), ela publicou uma selfie em seu feed no Instagram onde aparece de cara limpa.

“Partiu”, escreveu a atriz na legenda da foto. No clique, Isis aparece com um look de academia. Antes das gravações da novela “Amor de Mãe”, da TV Globo, da qual ela interpreta a personagem Betina, a mãe de Rael, de 1 ano, sempre procura fazer exercícios físicos.

Exibindo seu rosto sem make totalmente ao natural, Isis Valverde foi elogiada ao compartilhar a imagens com seu seguidores e admiradores.

