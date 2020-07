Celebridades Anitta exibe marcas roxas nas pernas após nova coreografia: “Se joga no chão”

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Anitta está em tratamento de uma trombose, motivo pelo qual ela foi internada às pressas recentemente Foto: Reprodução/Instagram Anitta está em tratamento de uma trombose, motivo pelo qual ela foi internada às pressas recentemente. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta compartilhou com seus seguidores um vídeo no qual exibe as marcas roxas em seu joelho após criar novos passos para a música “Desce pro Play [Papapa]”. “Bom dia para você que inventou de fazer coreografia ontem e criou uma parte que rola no chão, que se joga no chão. E o seu joelho está assim. Que legal!”, comentou a artista. Anitta está em tratamento de uma trombose, motivo pelo qual ela foi internada às pressas recentemente.

Nesta semana, Anitta precisou trocar os medicamentos que estava tomando durante o tratamento. Isto porque a cantora sentia muitos enjoos provocados pelo remédio. Depois da mudança, ela passou a se sentir melhor e voltou à ativa, inclusive para os ensaios e as aulas de francês online, às quais têm se dedicado desde o início do isolamento social por causa do Covid-19.

“Estou me sentindo mara agora. Amém, Deus. Uma vida sem enjoo, sem efeito colateral desse remédio. Tava babado, tava difícil”, comentou Anitta, que recebeu café na cama do namorado, Gui Araújo, após deixar o hospital.

No Instagram, Anitta gravou uma série de vídeos rebatendo as acusações de que estaria mentindo sobre a trombose para se submeter a uma intervenção estética. “Gente, eu não paro de ver nos comentários as pessoas falando: ‘não acredita em nada dessa garota, que ela fingiu trombose para fazer uma plástica’ ou ‘com certeza fez uma lipo e inventou trombose’. Uma hora dessas, pra cima de mim? Vocês estão me confundindo”, reclamou.

“Eu não sei qual é a crença de vocês, mas a minha não brinca com doença não. Depois ela volta pra mim, se eu tivesse brincando… É uma doença séria, pra quem sabe o que eu to falando. Pra quem não sabe, vai se informar”, continuou a cantora, que chamou atenção ao usar um look do namorado recentemente.

