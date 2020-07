Celebridades Gusttavo Lima se envolve em acidente com ciclista em Goiás

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O cantor, que estava sozinho e voltando para Goiânia, atropelou um ciclista Foto: Reprodução/Instagram O cantor, que estava sozinho e voltando para Goiânia, atropelou um ciclista. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima se envolveu em um acidente de trânsito na noite deste domingo (05) ao sair de sua fazenda na cidade de Bela Vista de Goiás. O cantor, que estava sozinho e voltando para Goiânia, atropelou um ciclista.

A assessoria do sertanejo informou que Gusttavo Lima estava trafegando a 30 km/h para passar em um radar eletrônico, onde a velocidade máxima permitida é de 40 km/h.

“Ele atingiu um ciclista que passou muito rápido na frente dele e só soube que era um ciclista quando viu depois pelo retrovisor, tamanha a velocidade com que o homem passou. O ciclista teve ferimentos em uma perna, mas todos estão bem”, disse a equipe do cantor em nota.

O sertanejo chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e esperou a chegada do socorro médico. O ciclista foi levado consciente para o pronto socorro da cidade.

Ainda segundo a assessoria, Gusttavo Lima irá providenciar uma ambulância particular para transferir o homem para um hospital em Goiânia e pagará pelas despesas do atendimento. Na nota, a equipe do sertanejo também diz que são falsas as informações de que ele teria sido detido por conta do acidente.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades