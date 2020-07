Celebridades Giovanna Lancellotti sobre namoro com Arthur Aguiar: “Nunca fiquei com qualquer homem comprometido”

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Giovanna Lancellotti e Arthur Aguiar namoraram há quase seis anos; caso de traição do ator trouxe relações antigas à tona Foto: André Nicolau/Divulgação Giovanna Lancellotti e Arthur Aguiar namoraram há quase seis anos; caso de traição do ator trouxe relações antigas à tona. (Foto: André Nicolau/Divulgação) Foto: André Nicolau/Divulgação

Giovanna Lancellotti também se pronunciou sobre a relação que teve com Arthur Aguiar, em meio à polêmica da traição do cantor no casamento com Mayra Cardi e das demais situações de relações passadas.

“Em meio ao caos, perdas e incertezas que atravessam o nosso país, eu realmente não tenho nem energia pra reviver feridas já cicatrizadas há anos. Sigo meus valores com honestidade e coração tranquilo desde sempre. Em todas as minhas relações”, escreveu a atriz em seu perfil do Twitter.

“Relacionamentos tóxicos existem, precisamos combatê-los e falar sobre eles. Com responsabilidade e empatia. E que o respeito prevaleça sempre em qualquer tipo de relação”, concluiu, adicionando que “o silêncio é a melhor resposta”.

No entanto, a atriz, que tinha prometido ficar no silêncio resolveu se pronunciar mais uma vez ao ler o comentário de uma internauta que disse: “É bom ficar em silêncio mesmo já que você também foi amante. Segundo o Leo Dias, o Arthur traiu a Alice com você, né?”, ironizou a internauta se referindo a um esquema de traições que o colunista exibiu em seu perfil em que afirmava que Arthur teria traído a atriz Alice Wegmann com Giovanna.

“É a última coisa que vou falar sobre isso! Eu nunca fiquei com qualquer homem que estivesse comprometido no momento. Ok? Meu relacionamento começou um m6es após o último término dele. É o que me foi dito! Chega!”, disse a atriz.

Nas redes sociais, o nome de Giovanna Lancellotti apareceu junto ao de Bruna Marquezine, apontando que a ex-namorada de Neymar teria ficado com Arthur enquanto ele namorava Giovanna. Bruna negou qualquer envolvimento com o ator e até confessou que o boato, na época, atrapalhou seu namoro com o jogador.

