Celebridades Anitta exibe novo visual e dança seus próprios hits

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Cantora realizou teste de coronavírus após regressar ao Brasil de temporada na Europa Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta exibiu seu novo look ao se divertir ao lado de um quadro com o seu rosto pintado. A cantora fez até uma dancinha ao som de Desce pro Play ao lado da obra de arte. “Hoje é dia de fazer todas as coisas que era para ter feito enquanto estava viajando e fui deixando para depois. O depois é hoje. Vamos nós”, avisou ela, que exibiu seu novo look.

Mais tarde, ela gravou novos vídeos mostrando o visual, dessa vez de biquíni e ao som de Tá com o Papato, sua nova parceria com o cantor Papatinho. No feed, ela postou uma série de fotos exibindo o corpão e ganhou uma chuva de elogios de seus fãs e amigos famosos, como Isis Valverde, Jão, Silvero Pereira, Dany Bananinha, Gabi Martins e outros.

Assim que voltou para o Brasil, Anitta recebeu um hairstylist em sua casa, que tirou o aplique que estava usando nas férias pela Europa. A estrela realizou um teste para Covid-19 ao desembarcar no Brasil após um temporada na Europa, onde encontrou Neymar, que segundo o diário francês L’Équipe, teria testado positivo para a pandemia. A assessoria da cantora disse que ela testou negativo para o coronavírus.

