Geral Anitta fala sobre cirurgias plásticas, música e depressão: “Consegui sair desse buraco”

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cantora diz que fez o tratamento certo e teve ajuda da família para sair da depressão. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Grande aposta de Anitta para 2020, a música “Me gusta” será lançada oficialmente nesta sexta-feira (18) com clipe gravado no Pelourinho, em Salvador, e participações de Cardi B e Mike Towers. A estrela pop conta que o vídeo levantará a bandeira da diversidade num grande desfile de moda, com looks de estilistas brasileiros. “É uma mistura de funk com pagodão baiano, ritmo que tinha vontade de apresentar para o mundo inteiro há algum tempo”, observa a cantora.

O grupo Àttøøxxá ajudou na produção da música, que mistura inglês e espanhol. “Mesmo não tendo português, tenho absoluta certeza de que o Brasil vai amar, porque é um som muito nosso.”

A seguir, Anitta fala sobre música, depressão e plásticas.

Música nova toda hora

“Agora, não estou com tanta preocupação em ficar lançando música toda hora. Estou deixando na conta da minha equipe. Fui minha própria empresária por quase há 10 anos, e isso era muito cansativo. Além de ser artista, precisava cuidar de todos os lados outros lados da minha carreira. Resolvi deixar um pouco nas mãos de pessoas que confio para que eu pudesse aproveitar um pouco minha vida. Todas as decisões estão nas mãos desse time.”

Cirurgias Plásticas

“Não ligo para as críticas, não! Já me julgaram pra caramba, mesmo o Brasil sendo o segundo país no mundo que mais faz plástica no mundo, julgaram. Quando fiz, amor, quase entrei em depressão de tanto que falaram mal de mim. O mesmo aconteceu com o preenchimento labial. Foi um tormento na minha vida, senhor. Hoje em dia, as pessoas fazem até compartilham nas redes sociais as agulhadas na boca.”

Depressão

“Tive depressão, mas graças a Deus, com tratamento certo e minha família junto, consegui sair dessa. Faz um tempinho, mas estou sempre de olho. Por isso, parei de ler coisas que publicam sobre mim na imprensa e na internet. Meu terapeuta também me aconselhou a assumir os créditos pelas coisas que faço, não ficar negando minha contribuição para o funk, por exemplo. Consegui sair desse buraco.”

Gravidez

“Se eu soubesse que teríamos uma quarentena em 2020, teria engravidado. Seria o período ideal. Carina Liberato, meu braço direito, teve filho recentemente. Agora está cuidando da criança, da qual sou madrinha. Teria que ter feito umas contas, mas não sei fazer (risos). Sou boa em muitas coisas, mas em matemática eu sou uó.” As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral