27 de abril de 2020

Anitta foi a convidada de estreia de um projeto de Sabrina Sato nas redes sociais: a cantora precisou fazer uma escolha curiosa entre dois amigos, Neymar e Gabriel Medina.

No “Cada Um No Seu Banheiro”, a mãe de Zoe fez uma brincadeira na qual a amiga precisava escolher para qual deles daria um rolo de papel higiênico, caso os dois estivessem no banheiro ao mesmo tempo e sem o item. “A outra pessoa ia se dar melhor com a bunda cagada”, iniciou a cantora – que abriu o jogo em live anterior com Maurício Meirelles – ao dar sua resposta no quadro “Para quem você dá o papel higiênico?” (em referência ao quadro de Raul Gil “Para quem você tira o chapéu”).

Em seguida, Anitta revelou que sua escolha seria o atual affair da modelo Yasmin Brunet. “Eu daria o rolo para o Medina. Porque o Neymar ia ficar tranquilão com a bunda cagada”, supôs a jovem, solteira após término com o empresário Gabriel David. Segundo a artista, ela e o jogador do Paris Saint-Germain tem traços da personalidade muito parecidos. “Ele é muito parecido comigo. A gente brinca que eu sou a versão mulher dele”, opinou.

Durante o papo, Anitta foi questionada por Sabrina sobre a opção de fazer treinos usando looks de moda praia. “Estou malhando de biquíni: primeiro, para me sentir mais livre e, segundo, porque eu tava com muita preguiça de malhar e percebi que malhando de biquíni, eu fico vendo cada detalhe. Isso faz eu querer ir até o final”, acrescentou a cantora.

