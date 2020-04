Celebridades “Tenho orgulho de tudo que construí com o meu trabalho e da família que formei”, diz Flávia Alessandra

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

Flávia Alessandra não vê a hora de voltar a trabalhar e se dedicar a novos projetos. Mas tudo sem deixar de curtir a vida e usufruir de tudo o que conquistou. “Tenho um baú em casa com fotos e pastas de recortes de publicações dos meus trabalhos, que a minha mãe guardava. Estou até escaneando algumas coisas para não perder. Sempre me emociono quando vejo essas recordações. Tenho muito orgulho de tudo que construí sozinha com o meu trabalho, correndo atrás do meu sonho, e da família que formei. Sinto que agora tenho apenas que manter para depois poder compartilhar tudo com os meus netos.”

A atriz, de 45 anos, tem seguido quarentena em sua casa no Rio de Janeiro desde que gravou as últimas cenas de Helena, sua personagem na novela das sete, “Salva-se Quem Puder”, da TV Globo, que teve sua paralisação anunciada por causa das medidas de contenção do novo coronavírus, em março.

“Fomos pegos de surpresa com a notícia de que novela sairia do ar. Me lembro que era um fim de semana quando o Daniel Ortiz [autor da trama], me ligou para falar que eu precisa gravar cenas surpresas porque iríamos ter que parar a novela. Fiquei um tempo em silêncio e ele falou: ‘Sou eu, Flávia, o Ortiz. Está me ouvindo?’. Eu estava muda e tentando assimilar tudo aquilo. Uma novela da TV Globo sair do ar era algo inimaginável. Foi quando entendi o tamanho do inimigo que estávamos enfrentando”, relembra.

A intensa rotina de gravações deu lugar ao trabalho infindável de tarefas domésticas, que ela assumiu com a ajuda do marido, Otaviano Costa, de 46 anos, e das filhas, Giulia Costa, de 20, e Olívia, de 9, quando liberou seus funcionários para ficarem em suas casas em quarentena. Além disso, Flávia também assumiu a função de ajudar a caçula com os estudos à distância.

“No momento, estamos focados nos afazeres da casa, que são obrigatórios e essenciais. Cada um é responsável pelo seu quarto e ajuda nos outros cômodos quando pode. É um espírito de solidariedade. Ainda estava ajudando a Olívia nos estudos à distância. Era tanta coisa que às vezes eu ficava em função dela e não conseguia fazer mais nada além disso. Quando me dava conta, eram onze horas da noite, o dia já dia acabado e eu nem tinha tido um tempo só para mim. Ainda bem que ela começou a estudar com o auxílio online de uma professora. Por mais que eu goste de brincar de professora, não é uma função fácil”, disse a atriz.

