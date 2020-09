Celebridades Anitta quer engravidar e não descarta adoção: “Não preciso de homem para nada”

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Para a artista, não importa se o sonho se realizará naturalmente com uma gravidez ou por meio de adoção Foto: Reprodução/Instagram

Com a agenda cheia de compromissos, Anitta deseja fazer uma pausa na carreira. Aos 27 anos, a cantora falou sobre os planos de ter uma família. “Com uns trinta ou trinta e poucos anos quero ser mãe. Vou parar por um tempo para me concentrar nisso. Tudo o que faço precisa ter um foco”, disse à “Vogue”.

Para a artista, não importa se o sonho se realizará naturalmente com uma gravidez ou por meio de adoção: “Eu adotaria, sim. Não preciso de homem para isso. Aliás, não preciso de homem para nada [risos]”.

A família, inclusive, será o tema do próximo projeto musical de Anitta. A funkeira gravou uma música na qual cita a descoberta do irmão Felipe Terra após seu pai, Mauro Machado, fazer um exame de DNA. “Na letra eu conto que descobri um irmão. Eu até tatuei o nome dele no meu braço”, comentou a “poderosa”.

Anitta comemorou também o sucesso de “Me Gusta”, com Cardi B e Myke Towers. “Estou superfeliz, não esperava. A verdade é que estava em dúvida sobre a repercussão. Querendo ou não, por mais que eu estivesse ao lado de dois artistas gigantes, ainda sou nova lá fora. Então, sempre fica aquela duvidazinha. Mas conseguimos um resultado incrível”, vibrou.

Anitta detalhou o encontro inicial com Cardi B. “Quando eu a conheci pela primeira vez as pessoas ao meu redor notaram que somos muito parecidas, disseram que somos idênticas, temos uma personalidade muito semelhante. Nós duas falamos o que vem à cabeça, não temos filtro, somos desbocadas”, afirmou.

