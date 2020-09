Celebridades Bruna Marquezine nega frustração como atriz e anuncia projeto com Manu Gavassi

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Bruna Marquezine está animada e ansiosa para sua estreia como apresentadora do MTV MIAW 2020. Em papo com a imprensa, a it girl revelou que comandar uma premiação é sonho antigo. “Sempre tive desejo de me aventurar nisso, mas com respeito enorme por quem exerce essa função. No meio artístico, normalmente essa oportunidade aparece para alguns atores e essa foi a certa pra topar”, comentou.

Além de revelar a participação especial de Sasha Meneghel na premiação, Bruna Marquezine avaliou a chance de trocar a atuação para virar apresentadora de TV. A fashionista também afastou sentimento de frustração pela carreira de atriz. “O que eu gosto mesmo é atuar. É o que mantém viva. Não existe frustração nenhuma”, disparou, anunciando que vem trabalho com Manu Gavassi por aí: “Temos projetos. Olha aí o spoiler”.

Bruna e Manu Gavassi estão quase um ano sem se ver e a pandemia adiou esse reencontro, que vai acontecer pela primeira vez no MTV MIAW. “A Manu mora em São Paulo, eu no Rio de Janeiro e estamos seguindo o protocolo de segurança”, explicou a atriz, fazendo referência a pandemia do coronavírus.

Segundo a famosa, o trabalho em casa não parou: “Continuamos tendo reuniões, discutindo projetos, teve tempo de ler roteiros, aprofundar e tomar decisões com mais calma, que às vezes não temos”. Fora do “BBB”, Manu Gavassi viu a amiga Rafa Kalimann quatro meses depois de deixar o confinamento.

