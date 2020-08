Uma mansão debruçada sobre o mar azul da Riviera Italiana abriga Anitta em suas férias pela Europa. E não é qualquer uma. Trata-se da Villa Olivetta, em Porto Fino, hoje pertencente aos estilistas Domenico Dolce e Stefano Gabbana, da grife Dolce e Gabbana. Além de vestir os looks da marca, a cantora ocupa um dos anexos da vila de casarões da dupla, que pagou cerca de R$ 35 milhões por este lugar no paraíso dos abastados.

Nada de minimalismo no local que, durante dez anos antes da venda, foi ocupada pelo ex-Primeiro Ministro da Itália, o polêmico Silvio Berlusconi. Dolce E Gabbana imprimiram à vila sua marca registrada com muita extravagância. Banheiros com acabamento em ouro, salas com vários ambientes, onde cristais caríssimos, mobília feita sob medida ou garimpada em acervos exclusivos fazem parte da decoração, paredes cobertas com frases de amor fazem parte do palacete principal, que também muda como cada coleção da dupla nas principais estações.

Um enorme pátio com piscina encanta os visitantes que chegam até Porto Fino e leva a uma praia praticamente particular. Toda a vila é cercada de árvores e muitas espécies de flores, que já foram inspiração para uma coleção inteira de verão de Dolce & Gabbana. O pátio foi cenário para as belas fotos de Sofia Vergara para a grife.

Antes de Anitta, quem se hospedou no mesmo local foi sua amiga Madonna, há 11 anos, ao comemorar seu aniversário de 51 anos ao lado de um brasileiro: Jesus Luz, seu namorado na época.

Férias de turista

Mar de tons azuis deslumbrantes, bares badalados, passeios de lancha, roupa de grife… As férias de Anitta parecem um sonho para muita gente. A cantora está desbravando os encantos do verão europeu e de forma quase anônima, como uma turista normal.

Brasileiros que a encontraram contam que a cantora não tem sido importunada por fãs por onde passa. É que Anitta ainda não é uma celebridade por lá. “Encontrei com ela num restaurante e Anitta estava lá sentada como qualquer pessoa normal. É porque aqui as pessoas estão acostumadas a ver gente muito famosa como George Clooney, Rihanna, as modelos mais caras do mundo. Pouca gente sabe que ela é conhecida”, conta uma amiga da coluna, que mora em Porto Cervo, onde Anitta estava.

Outra brasileira em férias relatou no Instagram que a conterrânea famosa não foi muito simpática: “Eu disse para Anitta que eu era lá de Madureira. Mas agora ela mora na Barra. Nem ligou de conhecer uma brasileira que é cria de Madureira. Mundo pequeno mesmo. As suburbanas na Costa Esmeralda, um dos lugares mais chiques da Itália”.

Agora, a cantora já está em Porto Fino, na Riviera Italiana, outro lugar paradisíaco. Num vídeo, bem rouca, Anitta contou que o novo destino foi o lugar que mais gostou até agora “pela energia”. E também revelou que está na companhia de “amigos mais calmos” e prometeu de agora em diante não beber todos os dias para recuperar a voz.