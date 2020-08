Camila Pitanga contou neste sábado (22) que ela e a filha Antonia, de 12 anos, receberam alta. Mãe e filha estavam com malária. Para agradecer todo o apoio que tiveram, a atriz compartilhou uma imagem da equipe médica.

“Estamos curadas!!! Ontem fizemos a verificação de cura e estamos muito felizes com o novo resultado! Claro que vamos precisar fazer alguns exames periódicos, pq é pouco provável, mas acontece da malária voltar!!! E é isso. Fiz essa foto entre médicas e agentes de saúde, uma equipe grandiosa em número e capacidades. Meu agradecimento à rede SUS e esse centro de excelência que é o departamento do laboratório da Sucen”, escreveu.

No início de agosto, a atriz falou sobre o diagnóstico em seu Instagram. “Foram 10 dias de muito sufoco. Entre picos de febre alta, calafrios e total incerteza. Havia a sombra da possibilidade de estar com covid-19. Somente no domingo recebi o resultado negativo do meu PCR. Mas no lugar de me aliviar, permanecia a agonia, pois eu não fazia ideia do que eu poderia ter. Estava à deriva. Pois bem, uma amiga minha suspeitou que esses picos de febre associados ao fato de estar em isolamento social numa zona de Mata Atlântica no litoral de SP podia ser malária”, disse.