Anitta é antenada e aposta nas tendências de moda em seus looks, sem deixar de lado a personalidade forte. Dona de um beachwear cheio de estilo, a cantora escolheu um biquíni transpassado feito com tecido de alta elasticidade e shape justo para curtir o verão europeu. A estampa da peça foi produzida por Carolina Dieckmann e o modelito pode ser encontrado por 150 reais no site Feline. “Anitta, você dá um tiro desses usando biquíni da estampa que eu desenhei e não me avisa? Quer me matar do coração? Mana, me belisca. Morri, mas passo bem”, afirmou a atriz. Nos cliques, Anitta aparece em momento relaxante ao sol, em pedras no mar.

Talk Show de James Corden

Na próxima quinta-feira, Anitta vai participar do “Late Late Show”, apresentado pelo comediante James Cordon, no canal estadunidense CBS, a partir de 0h30 no horário de Nova York (1h30 no horário de Brasília). A funkeira já passou pela Croácia, onde cumpriu os compromissos profissionais. Muitos fãs questionaram a viagem por causa da pandemia do novo coronavírus e a assessoria da artista divulgou um comunicado sobre os motivos da passagem da “poderosa” pelo local. “Neste primeiro país, a cantora vai realizar uma quarentena obrigatória, antes de partir para outro ponto da União Européia”, explicou.

Reconhecida na Itália

Atualmente na Itália, Anitta se surpreendeu com sua fama durante estadia no país. “O povo todo sabe quem sou eu. Me manda tchau, que aqui é oi, no meio da rua. As italianas… eu tô chocada que elas sabem quem sou eu. A gente tava passando numa viela escura, a italiana passou e olhou para a minha cara e fez assim [cara de espanto]. Depois, uma outra gringuinha ficou olhando para a minha cara e falou oi… estou chocada com a minha fama aqui na Itália. Me sentindo”, afirmou na web.

Experiência internacional

Anitta comentou também a experiência internacional com fãs. “Gente, queria falar uma coisa, a gente não está conseguindo se acostumar com o tanto que eu estou famosa nesse lugar. Estou com vergonha até de fazer stories, vocês não estão entendendo. A gente chegou na praça e fizeram assim…todo mundo ficou olhando. Aí ‘me gritaram’ em italiano, me pararam para foto. Todo mundo sabe quem eu sou. É um mix de feelings. Eu nunca imaginei que fosse vir pra Itália e estar nesse nível de fama. O povo fica virando. Eu estou chocada. Eu estou me sentindo no Brasil”, completou.