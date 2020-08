Luana Piovani usou seu Instagram para desabafar sobre como se sente a respeito de Dom, seu filho mais velho, querer morar com Pedro Scooby. O menino, de oito anos, tem tocado no assunto há um tempo, e a ideia ficou ainda mais próxima desde que o ex-casal passou a dividir a guarda dos três filhos.

“O Dom já falou isso algumas vezes, mas faz parte. São crianças. Quem sabe o que é melhor somos nós, os adultos. Se for para ir morar com o pai, que vá, viva e veja por ele se a escolha foi boa. Separar tendo filho é bem dramático mesmo. Fui eu que quis separar, e a minha separação sangra até hoje. Não é fácil lidar com tudo o que vem depois da separação, mas estou sempre pensando nos meus filhos. Quero que eles tenham a presença do pai porque o amam”, afirma a atriz.

Pedro Scooby está morando em Portugal com a mulher, a modelo Cintia Dicker. Desde que passou a viver na Terrinha, ele tem ficado com Dom, Bem e Liz durante 15 dias por mês. Na casa do surfista, as crianças têm quarto, parquinho e pista de skate.