Bruna Marquezine chega aos 25 anos de idade, completados no dia 4 de agosto, com a busca por autoconhecimento fortalecida. A atriz, que iniciou no meio artístico ainda criança, reconhece a competitividade em seu ambiente de trabalho é um grande desafio.

“Meu trabalho envolve um meio em que existe muito ego. Se não fosse pela minha família, fé e amigos – que são pouquíssimos, que não estão nesse meio e não me olham como uma atriz e, sim, como a Bruna –, eu poderia ter muitas vezes me deixado levar”, avalia.

Lidar com os constantes julgamentos de quem se sente no direito de se manifestar nas redes sociais é outro desafio constante. “Nós estamos expostos a muitas opiniões, e se você não busca o autoconhecimento, se os seus valores não estão claros e não tem uma rede de apoio muito fiel e segura ao seu redor, é muito fácil se deixar levar e acreditar na opinião alheia, seja ela positiva ou negativa.”

Afastada das novelas desde o fim de “Deus Salve o Rei” [TV Globo, 2018], Bruna agora experimenta um novo desafio profissional, assinando a direção criativa de uma coleção da Colcci. “Era uma vontade minha há muitos anos.”