Quem está acompanhando o tour de Anitta pela Itália, já deve ter percebido que a maior parte do que a cantora está vestindo também “parla italiano”. A Poderosa encarnou a Paloma da música homônima do cantor Fred de Palma, que a convidou para o feat, e virou a garota-propaganda da grife Dolce & Gabbana.

A marca e Anitta não assinaram um contrato de exclusividade, mas a parceria tornou-se, de maneira informal, uma grande aposta. Além da D&G, Louis Vuitton e Yves Saint Laurent, e da brasileira Collci, estão na mala da cantora e devidamente marcadas nos posts. Em uma semana, ela usou looks que totalizam cerca de R$ 100 mil.

Estampas de flores, frutas, e azulejos se misturam a acessórios caros e extravagantes como o óculos de gatinho cravejado de cristais por pouco mais de R$ 3 mil, sandálias plataformas de R$ 7 mil, da D&G, e os brincos de ouro Louis Vuitton, por R$ 2,8 mil.

A grife italiana também aparece no clipe gravado para a atual música de trabalho. Um dos vestidos usados por Anitta pode ser comprado por R$ 17 mil. Na hora de ir às compras, no entanto, Anitta não faz questão de gastar demais. Em Capri, ela bateu perna por lojinhas locais e comprou peças de no máximo R$ 300.

Jantar

Anitta curtiu a noite desta sexta-feira (14) em um restaurante de comida brasileira na Itália. A cantora estava acompanhada de seu novo affair, Lucas Omolek, e de alguns amigos, como Gianluca Vacchi, um milionário italiano amigo de várias celebridades.

Em uma série de vídeos postados nos Stories, Anitta apareceu se divertindo muito, afirmando que estava com muita saudade da comida brasileira. “A gente só percebe como sente falta do nosso país quando vem no restaurante brasileiro, comi uma prataca de feijão”, contou ela.

Anitta também celebrou a trilha sonora da noite, que contou com um cantor brasileiro cantando vários sucessos de Brasil e outros países latinos.

Em vídeos gravados por Gianluca, é possível ver que Anitta estava sentada ao lado de Lucas Omulek, apontado como seu novo affair.

Ela está na Itália para cumprir uma agenda promocional ao lado do cantor Fred de Palma, mas está aproveitando muito seus momentos livres para curtir diversos passeios, como um de barco que fez na manhã desta sexta-feira.

Mico

Uma das fontes de rendas de famosos são os publiposts nas redes sociais – aquela mensagem paga por uma marca! A cantora Anitta publica várias, porém, na quarta-feira (12), ela pagou um mico.

Anitta publicou um publipost do Instituto Neymar, no entanto, acabou se esquecendo de uma detalhe. A cantora não apagou as mensagens em que combinava o horário da postagem da imagem no Instagram. Anitta, é claro, apagou, mas o print correu nas redes sociais.