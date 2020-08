Luana Pivovani e Pedro Scooby chegaram a um novo acordo sobre a criação dos três filhos do ex-casal, Dom, de 8 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 4 anos. Segundo a atriz contou no Instagram, nesta sexta-feira (14), ela e o ex-marido, que moram próximo um do outro em Lisboa, em Portugal, vão ficar com as crianças alternadamente, a cada 15 dias

“Cheguei! E amanhã meus pintinhos voltam pra debaixo das minhas asas”, contou a atriz, que estava na Escandinávia viajando. Scooby, por sua vez, está em uma road trip pela Europa e, no momento, passa pela Itália com a namorada, a modelo Cíntia Dicker, e os dois meninos, enquanto Liz ficou em Lisboa com a avó materna.

“Depois de tanto que orei, Deus sempre fiel, Maria passou na frente e a partir de amanhã o pai das crianças dividirá a criação delas comigo. Quinze dias na minha casa, quinze na dele. Obrigada Senhor. Que tudo dê certo!!”, afirmou a atriz.

Entenda

Luana e Scooby ficaram casados oito anos e se separaram no primeiro semestre do ano passado, pouco depois dela se mudar com as crianças para Portugal, onde vivem. Nos meses seguintes, o casal começou uma troca de farpas pela internet que degenerou em brigas públicas nas redes sociais.

A atriz reclamou diversas vezes da falta de apoio de Scooby, afirmando que ele via pouco os filhos e reclamou da pensão recebida. O surfista, por sua vez, fez vídeos no Instagram explicando que viaja o mundo inteiro por causa da profissão. Ele também avisou que, durante a pandemia, não só não teve como viajar, já que as fronteiras estavam fechadas, como ficou sem trabalhar e, portanto, sem emprego e dinheiro.

Em junho, Scooby se mudou para Portugal com Cíntia. A nova casa do surfista é perto da de Luana, segundo a atriz. Desde a mudança, o surfista tem postado vários vídeos com Dom, Bem e Liz, mostrando estar mais presente no cotidiano das crianças.