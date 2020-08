Ticiana Villas Boas é efetivada pelo SBT no comando do 'Cereja do Bolo'. (Foto: Reprodução/Instagram)

Fora do ar desde 2017, quando o marido Joesley Batista se envolveu em um escândalo de corrupção durante o governo de Michel Temer, Ticiana Villas Boas está de volta à TV. A apresentadora retorna para a televisão aberta comandando mais uma vez um reality de culinária.

Ticiana pediu um afastamento do SBT há três anos. Posteriormente, não quis renovar seu contrato e sumiu da vida pública. Nesse meio tempo, engravidou do segundo filho e não manteve atividades nas suas redes sociais, preferindo ficar reclusa.

Há cerca de dois meses, Ticiana voltou à mídia com a inauguração de uma loja de móveis sustentáveis de luxo, na cidade de São Paulo. A reestreia na TV está marcada para o próximo sábado. “No susto, na cara e na coragem aceitei o convite e com o cavalo correndo pulei na sela. Não estava nos meus planos mas talvez nos meus sonhos”, contou ela, em seu Instagram.

Cereja do Bolo

Ticiana comandará o “Cereja do Bolo”, programa que mostra bastidores de realities gastronômicos do canal. Ela dividirá a atração com Beca Milano, especialista em bolos de luxo.

A volta ao ar da apresentadora já tem data para ocorrer. Além do “Cereja do Bolo”, Ticiana espera emplacar um segundo projeto no SBT. Nos bastidores, há quem aposte no retorno do “BBQ Brasil”, sobre churrascos, ou em um projeto sobre decoração.