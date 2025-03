Política Aniversário de 253 anos de Porto Alegre tem bolo de 21 quilos e atrações musicais

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

A festa teve a colaboração de comerciantes do Mercado Público que doaram o bolo simbólico, servido à população Foto: Alex Rocha/PMPA A festa teve a colaboração de comerciantes do Mercado Público que doaram o bolo simbólico, servido à população. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O aniversário de 253 anos de Porto Alegre, nesta quarta-feira (26), foi comemorado com bolo de 21 quilos com recheio de bombons e frutas e diversas atrações musicais, em frente ao Paço Municipal no Centro Histórico.

A festa foi organizada pela Secretaria Municipal da Cultura e teve a colaboração de comerciantes do Mercado Público que doaram o bolo simbólico, servido à população.

A comemoração teve apresentações musicais de Everton Machado Gaiteiro, Isabella Tramontina & Matheus Salazar,

Mell Costa e Rodrigo Almada e Banda.

A aposentada Carolina Martins, moradora da Restinga, veio ao Centro pagar contas, e foi surpreendida com a música. “Cantar parabéns para a nossa Porto Alegre enche meu coração de alegria depois de tudo que passamos com as enchentes“, disse.

“Porto Alegre é uma cidade resiliente. Só é assim porque tem um povo que trabalha muito, que não se abala e consegue superar as dificuldades. É a primeira comemoração depois das cheias de maio” destacou a vice-prefeita Betina Worm . “E estamos, o povo dessa cidade, mostrando que é possível reconstruir a nossa Capital. Que ela continue recebendo a todos os gaúchos, irmãos de outros Estados e de outros países”, completou.

A secretária municipal da Cultura, Liliana Cardoso Duarte, afirmou que Porto Alegre é símbolo de diversidade cultural. “Nossa cidade é resultado da mistura de várias etnias, que se reergue pela fé e firmeza de nosso povo do qual tanto nos orgulhamos”, salientou.

A programação de aniversário da cidade também contou com um churrasco solidário no Largo Glênio Peres na terça-feira (25). Foram assadas duas toneladas de carne e preparados 750 quilos de paella campeira para atender até 5 mil pessoas. Também houve distribuição de pães e refrigerantes.

