Porto Alegre Defesa Civil emite alerta preventivo para chuva intensa entre esta quinta e sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

A instabilidade mais intensa deve ocorrer na noite de quinta-feira. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil A instabilidade mais intensa deve ocorrer na noite de quinta-feira. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil) Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A Defesa Civil alerta que, entre a tarde desta quinta (27), e a noite de sexta-feira (28), Porto Alegre terá possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento de até 50 km/h, descargas elétricas e queda de granizo. Os acumulados podem somar 40 milímetros (mm). A instabilidade mais intensa deve ocorrer na noite de quinta-feira.

O órgão recomenda que os moradores evitem enfrentar o mau tempo e se afastem de áreas alagadas, arroios e rios. Quem reside em locais de risco deve buscar abrigo seguro. Também é fundamental manter distância de postes, árvores e placas de sinalização, que podem ser derrubadas pelos ventos.

De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec) e a Catavento Meteorologia e Meio Ambiente, o cenário meteorológico exige atenção, especialmente para áreas vulneráveis. Diante desse cenário, a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) manterá equipes mobilizadas para ações de resposta rápida e apoio à população, caso necessário.

A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. O monitoramento das condições climáticas segue em andamento, e novas atualizações poderão ser divulgadas conforme necessário.

Próximos dias

– Quinta-feira: o dia inicia com céu nublado e temperaturas em torno de 21°C. Os ventos sopram de leste, com intensidade de 8 km/h. Ao longo da tarde, há potencial para pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas, com acumulados estimados em 30 mm. Os ventos passam a soprar de nordeste, podendo atingir 50 km/h devido à instabilidade.

– Sexta-feira: Dia inicia com tempo firme, mas, no período da tarde, há condições para pancadas de chuva, com acumulados de até 10 mm. Os ventos sopram de nordeste, com intensidade de até 13 km/h. As temperaturas variam entre 26°C e 30°C.

– Sábado: muita nebulosidade, com chuvas isoladas ao longo do dia. No período da tarde, há possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões da cidade, com acumulados de até 10 mm. Os ventos sopram de sudeste, com intensidade de 20 km/h. As temperaturas oscilam entre 22°C e 29°C.

– Domingo: a manhã inicia com nebulosidade, mas haverá aberturas de sol ao longo do dia. Os ventos sopram de leste/sudeste, com intensidade de 13 km/h. As temperaturas variam entre 21°C e 32°C, indicando um dia mais quente.

