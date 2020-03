Porto Alegre Desta vez, o aniversário de Porto Alegre foi comemorado dentro de casa

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Marchezan na janela de seu apartamento com a família. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Acompanhado da primeira-dama e de um dos três filhos, Marchezan cantou parabéns para a cidade. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

Porto Alegre completou nesta quinta-feira (26) os seus 248 anos de fundação, mas de uma forma diferente, por causa das restrições impostos pelo combate à pandemia de coronavírus. Sem eventos em espaços públicos ou particulares, a população foi convidada a ficar em casa e curtir a cidade da janela, a exemplo do que fez o próprio prefeito Nelson Marchezan Júnior: ele posou para uma foto, ao lado da família, em seu apartamento.

Nas redes sociais, várias pessoas repetiram o gesto do chefe do Executivo, que cantou um parabéns (com direito a bolo de aniversário) e bateu palmas para a cidade quando o relógio marcava 20h – ideia sugerida pela primeira-dama, Tainá Vidal, que o acompanhava na imagem, ao lado do filho do casal, Benício, de 11 meses – Marchezan tem outros dois, frutos de relacionamentos anteriores.

Ele aproveitou o momento para reiterar a necessidade do isolamento social dos cidadãos, a fim de evitar a proliferação da Covid-19, que já abrange mais de 100 casos confirmados na capital gaúcha em pouco mais de duas semanas, incluindo o falecimento de uma idosa de 91 anos.

“Neste aniversário não vai haver comemoração, mas já houve presente, foi dado por cada porto-alegrense que está em casa desde que iniciamos o movimento de isolamento social, que é, comprovadamente, a única forma eficiente de diminuir a curva de contágio do vírus”, declarou.

“É uma medida drástica, antipática e com sérios efeitos econômicos, mas é aquela que o mundo inteiro está adotando para enfrentar uma crise complexa, dinâmica, veloz e brutal”, escreveu em um artigo. “A maioria dos nossos cidadãos e cidadãs compreendeu isso e está presenteando nossa cidade com esse gesto de colaboração, respeito, empatia e humanidade.”

Apesar da pandemia, o prefeito manifestou otimisto quanto ao futuro da Capital gaúcha: “Porto Alegre já superou outras dificuldades e, aos 248 anos, tem a maturidade para entender que esse é um momento difícil no mundo inteiro. Vamos superar e, daqui alguns meses, nossa cidade estará se reconstruindo para ser muito mais rápida e melhor”.

Ainda segundo ele, todas as medidas adotadas buscam a segurança dos porto-alegrenses e não levam em conta questões ideológicas, partidárias, eleitorais, religiosas ou pessoais: “Esse é um problema de saúde pública e seguimos as orientações com base em evidências mundiais. O único inimigo agora é o coronavírus”.

Parque e praças

O prefeito lamentou ter que restringir o uso de parques e praças por pessoas com mais de 60 anos, mas ressalta que é necessário, pois essa parcela da população é mais vulnerável a evoluir para casos graves, que podem levar à morte: “É com muita dor que fizemos isso”.

“Trabalhamos muito para ter condições financeiras e fazer o primeiro contrato da cidade para uma empresa arrumar essas áreas de lazer. Preparamos os espaços para as pessoas usufruírem e agora temos que pedir que elas fiquem em casa”, prosseguiu. “Vamos cometer erros, mas nosso objetivo é ter o menor número de óbitos e o menor sofrimento para as pessoas mais pobres.”

(Marcello Campos)

