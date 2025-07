Inter Saiba mais sobre o ano mágico de Alan Patrick: o camisa 10 do Inter

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Alan Patrick está próximo de ultrapassar a sua melhor temporada Foto: Ricardo Duarte/Internacional Alan Patrick está próximo de ultrapassar a sua melhor temporada. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Alan Patrick, camisa 10 do Inter, está atravessando o auge de sua carreira em termos de desempenho ofensivo. Com apenas 26 partidas disputadas em 2024, o meia já acumula 12 gols e 10 assistências, números que o colocam muito próximo de igualar — ou até superar — sua melhor campanha pessoal até hoje, registrada em 2023, quando balançou as redes 16 vezes e entregou 10 assistências em uma temporada completa.

O mais impressionante é que, mesmo com 36 jogos a menos, Alan está quase lá. E não é só isso: ele nunca teve uma temporada com menos de 10 participações diretas em gols desde que chegou ao colorado. O camisa 10 já está na terceira temporada consecutiva marcando pelo menos 12 gols, algo raro entre meio-campistas no futebol brasileiro. Apenas, ele, Arrascaeta e Raphael Veiga possuem esse feito, entre os jogadores da atualidade.

Antes de vestir a camisa colorada, o Alan Patrick já tinha chegado a marca de 10 participações em gols outras 6 vezes, duas dessas temporadas foram aqui no Brasil, jogando pelo Flamengo, e as outras quatro foram com a camisa do Shakhtar Donetsk. Mas ele nunca tinha chegado à marca de 10 gols — isso só aconteceu depois que chegou ao Beira-Rio.

Desde que retornou ao Brasil, Alan não só assumiu a braçadeira de capitão, mas também se transformou em uma referência técnica e tática do time. Seja comandando o meio-campo ou sendo decisivo no terço final, o camisa 10 vive um momento que, além dos números, exala confiança, maturidade e regularidade.

Se continuar nesse ritmo, 2025 pode não apenas igualar, mas ultrapassar os feitos de 2023 — e consolidar Alan Patrick como um dos maiores nomes recentes da história colorada

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/ano-magico-do-camisa-10-do-inter/

Saiba mais sobre o ano mágico de Alan Patrick: o camisa 10 do Inter

2025-07-21