Grêmio vence por 2 a 1 o Flamengo de São Pedro na segunda rodada do Gauchão feminino sub-20

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Helô marcou dois e garantiu a vitória gremista contra o Flamengo de São Pedro Foto: Guilherme Testa/Grêmio Helô marca dois e garante a vitória gremista contra o Flamengo de São Pedro. (Foto: Guilherme Testa/Grêmio) Foto: Guilherme Testa/Grêmio

Neste domingo (20), o Grêmio conquistou seus primeiros três pontos no Campeonato Gaúcho Feminino Sub-20, ao vencer o Flamengo de São Pedro por 2 a 1, em partida realizada no Campo do Flamengo, em Teutônia-RS. A vitória veio graças ao brilho de Helô, atacante gremista que anotou os dois gols da equipe ainda no primeiro tempo. Sob o comando do auxiliar técnico Marcelo Sacknies, que assumiu de forma interina devido à convocação do técnico Rubens Franco para a Seleção Brasileira Sub-15.

O placar foi aberto aos 13 minutos, quando Helô aproveitou boa jogada ofensiva e mandou para o fundo das redes. Pouco depois, aos 18, ela apareceu novamente com precisão para ampliar. A vantagem construída cedo permitiu ao Grêmio controlar o ritmo da partida até o intervalo.

A autora dos dois gols foi substituída já nos acréscimos da primeira etapa, aos 47 minutos, dando lugar a Maria Clara MC. No segundo tempo, Marcelo Sacknies realizou outras mudanças: Milena entrou no lugar de Mari Pereira, e mais tarde vieram Jamille na vaga de Gio Ferrari e Analys substituindo Adri Aldana.

O Flamengo descontou aos 36 minutos da etapa final, com gol de Mariah, mas a reação parou por aí. As Mosqueteiras seguraram o resultado e garantiram a vitória com personalidade.

Agora, o Grêmio vira a chave para o Campeonato Brasileiro Sub-20, onde enfrentará o Itacoatiara, na quinta-feira (24), às 15 horas, no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado. Pelo Gauchão, o próximo compromisso será no domingo (27), também às 15 horas, diante do Cruzeiro, na Arena Cruzeiro em Cachoeirinha, encerrando a fase classificatória.

Com a vitória, o Grêmio ocupa a segunda colocação, com três pontos em dois jogos. O Gauchão Sub-20 é disputado em turno único entre quatro equipes: Grêmio, Inter, Flamengo de São Pedro e Cruzeiro. Os dois melhores avançam às finais, e os dois restantes disputam o 3º lugar.

2025-07-21