Por Leandro Mazzini | 24 de julho de 2025

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) desbaratou o maior esquema de adulteração de combustíveis com metanol já identificado no Brasil. O caso mistura tráfico de derivados perigosos, fraude fiscal e conexões com o PCC, e lança nova luz sobre um velho conhecido das autoridades: o grupo Copape, ligado ao empresário Mohamad Hussein Mourad, apontado pelo MP paulista e pelo Instituto Combustível Legal como o braço da facção no setor de combustíveis. O metanol, substância altamente tóxica, era escoado a partir do terminal Cattalini (Paranaguá), a priori para cidades do interior paulista. Como denunciou a Coluna dia 8 de julho, o produto – muito prejudicial à saúde e que causa danos nos motores – era desviado para abastecer postos na capital, sem controle ou fiscalização. O golpe burlava os sistemas de rastreamento de carga e os controles estaduais de circulação de combustíveis. O esquema só foi desmantelado após um longo trabalho de inteligência da ANP, que cruzou dados de transporte, notas fiscais e padrões de movimentação logística. Leia tudo no portal www.colunaesplanada.com.br

PT à deriva

Uma ala histórica e importante do PT do Rio de Janeiro pode sofrer novo baque eleitoral “vítima” dos arranjos nacionais do partido. O ex-petista Alessandro Molon (PSB) – que já jogou água no chope de André Ceciliano (PT) em 2022 para o Senado – pode surgir candidato à Casa Alta na futura chapa e barrar a petista Benedita da Silva, que hoje aparece mais bem colocada nas pesquisas.

Caneta generosa

Causam estranheza, e muita, nas autoridades ambientais do Estado e de Brasília, as canetadas generosas do Judiciário goiano e do Ministério Público que concederam um prazo generoso (um mês) para a empresa Ouro Verde começar a recolher a montanha de chorume que desabou do lixão sobre um rio na cidade de Padre Bernardo. Tem giroflex louco para ser ligado neste lixo, ops, caso.

Cada um no seu…

O senador Jorge Seif (PL-SC) deu parecer positivo à proposta que busca garantir banheiros separados por sexo de nascimento para mulheres e crianças do Brasil. A ideia surgiu em 2023 na Associação Matria, que defende os direitos das mulheres. Se avançar a proposta, as trans não poderão utilizar certos espaços femininos, como banheiros, vestiários e alas hospitalares. O projeto recebeu o apoio de mais de 20 mil cidadãos.

Floresta em pé

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, realiza mapeamento inédito da bioindústria na Amazônia Legal. O levantamento já identificou cerca de 11 mil empreendimentos associados à sociobiodiversidade na região. Desses, quase 6 mil são considerados bioindústrias.

Men$alidade

O valor médio das mensalidades escolares no Brasil apresentou uma alta de 25% nos últimos cinco anos, segundo estudo divulgado pela Sponte, especializada em educação da Linx. A média passou de R$425,29 em 2021 para R$531,44 em 2025. O levantamento, realizado em 4 mil escolas particulares pelo País, analisou a mensalidade média em cada região. O Centro-Oeste lidera o ranking com a média de R$ 560,19.

ANP cerca Copape

2025-07-24